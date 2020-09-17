В Кремле опровергли слухи о новых ограничениях по коронавирусу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России в настоящее время не планируется вводить новые ограничения по коронавирусу. Оснований для подобных слухов нет, заявил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном усилении карантинных мер, Песков сказал, что данный вопрос не стоит на повестке обсуждений. Он отметил, что необходимые меры по борьбе с COVID-19 были приняты во всех регионах России согласно нуждам пандемии заблаговременно. Данную работу контролировал правительственный штаб при еженедельном личном участии Владимира Путина.

"Эта работа дала свои плоды. Система здравоохранения мобилизована. Это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе. Но оснований для каких-то слухов в настоящее время нет", – высказался Песков.

Ранее Дмитрий Песков объявил, что система здравоохранения РФ однозначно справится в случае возможного обострения ситуации с коронавирусом. Власти видят незначительное увеличение прироста заболевших коронавирусом в некоторых регионах. Песков заявил, что данная ситуация нормальна, поскольку многие вернулись из поездок и в учебные заведения.

За последние сутки в России подтвердили 5 762 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 1 351 не имел клинических проявлений болезни. Также за 24 часа подтверждено 144 летальных случая, всего 19 061. За весь период в стране выписан 895 868 человек.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 29,4 миллиона случаев заражения, свыше 931 тысячи человек скончались.

В России выявлено 1 085 281 случай COVID-19, вылечились 895 868 человек, скончался 19 061.

