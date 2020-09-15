Народный артист РФ Юрий Назаров готовится к выписке из больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народного артиста РФ Юрия Назарова перевели из реанимации в обычную палату, сообщает Агентство "Москва". Актер уже готовится к выписке из больницы.

Как рассказала его дочь Татьяна Назарова, у артиста прекрасный настрой и он собирается домой.

"Самое главное для нас для всех, что ему стало скучно. По-моему, это прекрасная новость", – сказала она.

9 сентября сообщалось, что Юрия Назарова госпитализировали с коронавирусом. У артиста было диагностировано двустороннее воспаление легких. Врачи оценивали его состояние как средней тяжести.

Юрий Назаров снялся более чем в 200 фильмах и сериалах, значительная часть из которых приходится на роли второго плана, но с ярко выраженным характером.

Дебют актера в кино состоялся в 1954 году. Своим самым этапным фильмом сам актер считает участие в картине "Андрей Рублев".

