Актера Леонида Мозгового госпитализировали в Петербурге

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали заслуженного артиста России, кино- и театрального актера Леонида Мозгового, сообщает Пятый канал.

По предварительным данным, актера увезли в Александровскую больницу. Пока ни артист, ни его родственники на связь не выходят.

Леонид Мозговой родился в 1941 году. После окончания ЛГИТМиКа работал в Ленинградском театре музыкальной комедии и "Ленконцерте" ("Петербург-концерт").

В кино известен по ролям Ленина и Гитлера в фильмах Александра Сокурова "Телец" и "Молох".

Ранее художественного руководителя Ярославского государственного театра драмы имени Федора Волкова, актера и режиссера Сергея Пускепалиса госпитализировали с коронавирусом.