Актера Леонида Мозгового госпитализировали в Петербурге

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали заслуженного артиста России, кино- и театрального актера Леонида Мозгового, сообщает Пятый канал.
По предварительным данным, актера увезли в Александровскую больницу. Пока ни артист, ни его родственники на связь не выходят.
Леонид Мозговой родился в 1941 году. После окончания ЛГИТМиКа работал в Ленинградском театре музыкальной комедии и "Ленконцерте" ("Петербург-концерт").
В кино известен по ролям Ленина и Гитлера в фильмах Александра Сокурова "Телец" и "Молох".
Ранее художественного руководителя Ярославского государственного театра драмы имени Федора Волкова, актера и режиссера Сергея Пускепалиса госпитализировали с коронавирусом.
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