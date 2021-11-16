Актер Станислав Сальников умер от COVID-19

Фото: facebook.com/Валерий Блохин

На 74-м году жизни от коронавируса скончался заслуженный артист России Станислав Сальников. Об этом рассказал его друг художник Валерий Блохин на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью ушел из жизни наш друг, заслуженный артист России Станислав Гаврилович Сальников. Ковид", – говорится в публикации.

Сальников работал в Краснодарском театре драмы имени Максима Горького с 1990 по 2010 год. После этого занимался собственным театральным проектом и съемками в кино. Актер известен своими ролями в фильмах "Спасская", "Ищейка", "Морские дьяволы", "Юристы" и других.