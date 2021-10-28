Судья из программы "Суд присяжных" умер от COVID-19

Фото: заставка телепрограммы "Суд присяжных" на НТВ

В Москве от последствий коронавируса умер адвокат Валерий Степанов. Об этом сообщил его коллега Рубен Маркарьян на своей странице в Facebook.

Речь идет об адвокате, игравшем судью в программе "Суд присяжных" на НТВ.

"Буквально вчера мы переписывались. Валерий сообщил, что лежит в больнице в Тамбовской области, где "побеждает" COVID-19", – рассказал он.

На следующий день пришло известие, что он скончался.

Валерий Степанов родился в Подмосковном городе Истре. В 1985 году его пригласили в суд, а в 1989 году он ушел из Котовского суда и получили статус адвоката. В 2004 году Степанов переехал в Москву, где стал членом Коллегии адвокатов.