Пятикратный чемпион Европы по дзюдо Бондаренко скончался после заражения COVID-19

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В Москве скончался пятикратный чемпион Европы по дзюдо, шестикратный чемпион СССР по самбо Анатолий Бондаренко. Ему было 77 лет.

"Вчера скончался Анатолий Афанасьевич Бондаренко, пандемия, к сожалению, не обошла его стороной. Он некоторое время болел, но коронавирус стал последней каплей", – рассказал вице-президент Международной федерации самбо Сергей Елисеев.

Функционер заявил, что по возвращении руководителей федерации с чемпионата мира по самбо в Ташкенте будет проведено совещание, на котором почтут память Бондаренко.

Экс-спортсмен выступал в весовых категориях до 80 килограммов и до 86 килограммов. В 1964 году он завоевал личный и командный титулы чемпиона Европы, в личном зачете одерживал победу в 1965, 1969 и 1970 годах.