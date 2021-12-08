Умер бывший тренер футбольного клуба "Ростов" Игорь Гамула

Фото: fc-rostov.ru

Умер бывший главный тренер футбольного клуба "Ростов" Игорь Гамула. Ему был 61 год. Об этом сообщается на сайте клуба.

"Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича", – говорится в сообщении.

Гамула в 2014 году возглавлял футбольный клуб "Ростов", а также был тренером молодежной команды и работал в должности селекционера.

Он также тренировал такие клубы, как "Таврия", "Черноморец" (Новороссийск), "Дуагава" (Латвия) и "Закарпатье" (Украина). Последним футбольным клубом Гамулы стал московский "Гераклион".

