Бывший баскетболист Нижнего Новгорода серб Стеван Еловац умер на 33-м году жизни

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В Белграде на 33-м году ушел из жизни экс-баскетболист Нижнего Новгорода и сборной Сербии Стеван Еловац, который в последнее время выступал за греческий АЕК. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Афин.

Уточняется, что Еловац умер из-за последствий обширного инсульта, перенесенного им 14 ноября во время тренировки.

За Нижний Новгород Еловац выступал в сезоне-2017/18. Он был признан самым ценным игроком месяца в Единой лиге ВТБ в мае 2018 года, а также получил приз за лучший перформанс сезона.