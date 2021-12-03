В Москве простились с оператором ОТР Леонидом Куликовым. Он умер от менингоэнцефалита. Ему было 50 лет. Отпевание прошло в домовом Храме телецентра "Останкино".

Леонид Куликов неоднократно снимал репортажи в горячих точках, работал в Чечне, странах Ближнего Востока и на Балканах – в общей сложности в 42 странах мира. В середине нулевых во время съемок в горах Индии он упал с 30-метровой скалы и сломал позвоночник. После восстановления Куликов продолжил работать новостным оператором. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.