Умер выдающийся военный нейрохирург Борис Гайдар

Фото: vmeda.org

Умер выдающийся военный нейрохирург, генерал-лейтенант медицинской службы в отставке Борис Гайдар, сообщает РИА Новости со ссылкой на Военно-медицинскую академию (ВМА) имени Кирова.

Академик РАН, заслуженный деятель науки РФ ушел из жизни в возрасте 75 лет.

Будучи главным нейрохирургом Минобороны, он разработал современную доктрину оказания специализированной нейрохирургической помощи в условиях локальных конфликтов. Не раз он выезжал в служебные командировки в зону контртеррористической операции на Северном Кавказе.

С 2000 по 2007 год Гайдар возглавлял ВМА. При нем выполнили масштабную реконструкцию и переоснащение ряда ведущих хирургических клиник, что создало предпосылки для прогрессивного развития научных школ в разных отраслях военной хирургии.

Гайдар награжден орденами Александра Невского, "За службу Родине в Вооруженных силах", а также орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" и другими медалями.