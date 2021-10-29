Участок БКЛ метро между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники" закрыли до 31 октября

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:47

Умер выдающийся военный нейрохирург Борис Гайдар

медицина общество

Фото: vmeda.org

Умер выдающийся военный нейрохирург, генерал-лейтенант медицинской службы в отставке Борис Гайдар, сообщает РИА Новости со ссылкой на Военно-медицинскую академию (ВМА) имени Кирова.

Академик РАН, заслуженный деятель науки РФ ушел из жизни в возрасте 75 лет.

Будучи главным нейрохирургом Минобороны, он разработал современную доктрину оказания специализированной нейрохирургической помощи в условиях локальных конфликтов. Не раз он выезжал в служебные командировки в зону контртеррористической операции на Северном Кавказе.

С 2000 по 2007 год Гайдар возглавлял ВМА. При нем выполнили масштабную реконструкцию и переоснащение ряда ведущих хирургических клиник, что создало предпосылки для прогрессивного развития научных школ в разных отраслях военной хирургии.

Гайдар награжден орденами Александра Невского, "За службу Родине в Вооруженных силах", а также орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" и другими медалями.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать