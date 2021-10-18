Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

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Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл умер из-за осложнений заболевания, вызванного COVID-19. Об этом сообщается на его странице в Facebook. Информацию также подтвердил телеканал CNN.

"Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и великого американца", – цитирует телеканал семью Пауэлла.

Политику было 84 года. Должность государственного секретаря он занимал в период первого срока президентства Джорджа Буша с 2001 по 2005 год. Пауэлл был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году.

