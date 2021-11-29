Память о Наумове будет воплощаться в его фильмах – Шахназаров

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Память о Владимире Наумове будет воплощаться в его фильмах. Об этом телеканалу "Звезда" сообщил кинорежиссер Карен Шахназаров.

"Это такая эпоха и в советском, и в российском кино, которая, к сожалению, практически закончилась. В этом году много у нас потерь: и Володя Меньшов, и Говорухин не так давно. "Бег" – наверное, лучший фильм о Гражданской войне. Я думаю, память о нем (Наумове. – Прим. ред.) будет воплощаться в его картинах, которые будут смотреть и пересматривать новые поколения", – подчеркнул Шахназаров.

Соболезнования родным и близким народного артиста, скончавшегося на 94-м году жизни 29 ноября, принесла министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Прошу передать родным и близким мои глубокие искренние соболезнования. Светлая память", – говорится в правительственной телеграмме.

Министр культуры подчеркнула, что уникальный талант и неиссякаемая творческая энергия Владимира Наумова были заметны с его дебютных работ.

Режиссерский факультет ВГИКа народный артист окончил в 1953 году. В числе наиболее известных работ режиссера картины "Тегеран-43" и "Бег". Он также выступал продюсером фильмов "Джоконда на асфальте", "Сказка о царе Салтане", "Часы без стрелок" и так далее.