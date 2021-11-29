Умер мультипликатор Константин Романенко – СМИ

Фото: ТАСС/Людмила Пахомова

Умер советский мультипликатор Константин Романенко, работавший над созданием мультфильмов о коте Леопольде. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Романенко скончался 18 ноября в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал разрыв аневризмы головного мозга. В последнее время он работал над оформлением детских книжек со сказками совместно со своей женой.

"Помните сцену из "Дня рождения кота Леопольда", где кот идет с тортом в руках и пританцовывает? Я помню, как Костя ее создавал. Он ходил у нас дома по коридору, напевал и пританцовывал, чтобы понять, как идут движения тела, а потом бежал за стол и перерисовывал их с себя. Костя подарил свои движения знаменитому коту", – рассказала она.

Константин Романенко известен как создатель мультфильмов "День рождения кота Леопольда", "Клад кота Леопольда", "Телевизор кота Леопольда", а также "Северная сказка", "Филипок", "Великолепный Гоша", "Раз ковбой, два ковбой", "Бюро находок".

