Умер народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Скончался народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов. Ему было 93 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

"Владимир Наумов умер сегодня", – сказали в организации.

Наумов родился в 1927 году в Ленинграде (сегодня – Санкт-Петербург). В 1953 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа, где занимался в мастерской Игоря Савченко.

В числе наиболее известных работ режиссера такие картины, как "Тегеран-43" и "Бег". Он также выступал продюсером фильмов "Джоконда на асфальте", "Сказка о царе Салтане", "Часы без стрелок" и других. Долгие годы Наумов являлся руководителем творческого объединения киностудии "Мосфильм", а затем стал членом правления киноконцерна.

