Умер народный артист России Леонид Зимненко

Фото: ТАСС/Денисов Роман

Скончался оперный бас и народный артист России Леонид Зимненко. Об этом рассказал руководитель московского театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман на странице в Facebook.

Певец скончался в возрасте 78 лет. Причина смерти Зимненко не называется, однако ранее у него были выявлены проблемы с сердцем и пневмония.

Бертман в своем обращении назвал роли Леонида Зимненко подарком для театра Станиславского и Немировича-Данченко и отметил, что оперный исполнитель смотрел на жизнь с улыбкой и умел ценить талант.

Леонид Зимненко родился 19 апреля 1943 года. За свою карьеру он был солистом Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также солистом Большого театра.