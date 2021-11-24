Умер актер сериалов "Как я встретил вашу маму" и "Анатомия страсти" Лу Кателл

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Умер американский актер Лу Кателл, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Артист скончался на 91-м году жизни.

Лу Кателл родился 6 октября 1930 года в Нью-Йорке. Позже он вместе с семьей переехал в Лос-Анджелес, где окончил Калифорнийский университет. В 31 год он сыграл в своей первой постановке на Бродвее, а позднее начал карьеру в кино.

Наиболее известными картинами с участием актера стали "Как я встретил вашу маму", "Анатомия страсти", "Дорогая, я уменьшил детей", "Лоис и Кларк: новые приключения Супермена" и многие другие.