Скончался актер сериала "Воронины" Михаил Зубов

Фото: instagram.com/m.a.zubov

Российский актер и продюсер Михаил Зубов скончался на 43–м году жизни. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написала подруга артиста Елена Володина.

"Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист Миша Зубов. Папа Милены по фильму так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить!" – говорится в публикации.

Причина смерти актера не сообщается.

Михаил Зубов родился 29 сентября 1979 года. В 2019 году окончил Школу актерского мастерства "Артанде". А годом ранее состоялся его кинодебют в мелодраме "Ласточка".

Наибольшую известность артисту принесли роли в фильме "Тренер" Данилы Козловского, а также сериалах "Воронины", "Ищейка", "Спасская", "Лихач" и т.д.

