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Культура

13:49

Умер актер театра и кино Георгий Шахет

утраты культура

Фото: кадр из фильма. "Вы заказывали убийство”; режиссер – Виктор Татарский (II); производство – ООО "Продюсерский центр "Пирамида"

Актер театра и кино Георгий Шахет умер на 76 году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.

Как уточняется, актера не стало 14 ноября.

"Георгий Осипович отличался дружелюбным характером, требовательностью к себе и коллегам. Режиссеры, особенно телевизионных проектов, любили с ним работать. Светлая память доброму, талантливому артисту", – говорится в сообщении.

Шахет в 1974 году окончил Высшее театральное училище имени Щукина. Он снимался в таких фильмах, как "Хождение по мукам", "Бегство мистера Мак-Кинли", "20 декабря", "Капабланка" и "Николай Вавилов". Также он исполнил роли в сериалах "Штрафбат", "Есенин", "Час Волкова" и других.

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