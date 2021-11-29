Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Наумова

17:50
Фото: ТАСС/Сергей Фадеиче
Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким режиссера Владимира Наумова, скончавшегося на 94-м году жизни.
"Ушел из жизни всенародно любимый режиссер, сценарист, актер и продюсер, ярчайший представитель плеяды выдающихся деятелей кинематографа, чья биография является примером подлинного служения искусству. <...> Невозможно переоценить его роль в воспитании и становлении молодых талантливых режиссеров", – говорится в телеграмме мэра.
Градоначальник отметил, что светлая память о режиссере навсегда сохранится в сердцах миллионов людей.
О смерти Владимира Наумова стало известно в понедельник, 29 ноября. Ему было 93 года.
Наумов родился в 1927 году в Ленинграде (сегодня – Санкт-Петербург). В 1953 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа, где занимался в мастерской Игоря Савченко.
В числе наиболее известных работ режиссера такие картины, как "Тегеран-43" и "Бег". Он также выступал продюсером фильмов "Джоконда на асфальте", "Сказка о царе Салтане", "Часы без стрелок" и других. Долгие годы Наумов являлся руководителем творческого объединения киностудии "Мосфильм", а затем стал членом правления киноконцерна.
Не стало режиссера Владимира Наумова
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