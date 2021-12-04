Сын экс-полпреда Ишаева умер в Хабаровске – СМИ

15:12
Фото: vk.com/ЧП Хабаровск
Сын бывшего губернатора Хабаровского края, экс-полпреда президента России в ДФО Виктора Ишаева умер в Хабаровске, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее телеграм-каналы писали, что что Дмитрия Ишаева обнаружили мертвым в отеле. По предварительным данным, он скончался от инфаркта.
Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины. Причины установят по результатам экспертизы.
Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год. После этого он был полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.
В середине февраля бывший глава региона был признан виновным в растрате 7,5 миллиона рублей, принадлежащих ПАО "НК "Роснефть".
С 2014 по 2017 год Виктор Ишаев через свою фирму сдавал представительству "Роснефти" помещение площадью более 280 квадратных метров по завышенной цене.
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