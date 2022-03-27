Умерла трехкратная олимпийская чемпионка Александра Забелина

Фото: ТАСС/Кузнецов П.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Александра Забелина скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщается на сайте спортивного общества "Динамо".

"27 марта на 86-м году жизни не стало легенды мирового и отечественного фехтования, первой советской чемпионки мира по фехтованию в личном первенстве, ветерана общества "Динамо" – Александры Ивановны Забелиной", – говорится в сообщении.

В "Динамо" выразили соболезнования родным и близким Забелиной.

Александра Забелина родилась в 1937 году. Забелина девять раз выигрывала чемпионат мира по фехтованию в командных и личных соревнованиях, а также трижды становилась олимпийской чемпионкой (1960, 1968, 1972). Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер РСФСР.