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Умер заслуженный тренер СССР по хоккею Юрий Морозов. Об этом сообщили в Федерации хоккея России.

Морозов скончался в четверг, 26 мая. Ему было 84 года.

"Федерация хоккея России скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Ивановича", – отмечается в сообщении.

Почти 20 лет Юрий Морозов играл за "Химик", а по окончании карьеры спортсмена он стал тренером, возглавлял родной клуб с 1975 по 1982, потом – горьковское "Торпедо" и молодежную сборную РФ, которая под его руководством три раза одержала победу на чемпионатах мира.