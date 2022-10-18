14:10Общество
Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся дожди
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Дожди в столице будут идти вплоть до четверга, 20 октября. Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов.
По словам метеоролога, в среду, 19 октября, дождь будет уже не таким интенсивным. Ожидаются эпизодические осадки.
Синоптик также предупредил, что с четверга в столице начнет холодать. "Сейчас днем – 10...12 градусов, с четверга уже будет 5...7 градусов и близкая к нулю, по области отрицательная температура ночью", – уточнил Шувалов.
Ранее в Гидрометцентре предупредили о приближающемся к южным регионам РФ похолодании. Отмечается, что ощутимое изменение в температуре произойдет уже к ближайшим выходным. Например, в Краснодарском крае температура с 20 градусов опустится до 14-16 градусов на Черноморском побережье.
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