В РЖД заявили об отсутствии серьезных сбоев в движении поездов на МЖД в связи с непогодой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Серьезных неполадок в движении поездов на Московской железной дороге из-за сильного дождя не зафиксировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

"Единичные случаи были на станции Люблино Курского направления. В связи с этим ряд поездов в сторону Москвы и МЦД-2 следовали с отставанием от графика", – поделились в РЖД.

На данный момент для борьбы с обледенением контактной сети в Московском узле задействовали порядка 1,5 тысячи специалистов и шесть единиц техники.

Между тем представители аэропорта Домодедово в своем телеграм-канале посоветовали туристам рассчитывать время пути в связи с непогодой.

"Рекомендуем приезжать в аэропорт заранее и воспользоваться поездами "Аэроэкспресс", которые отправляются в Домодедово с Павелецкого вокзала каждые полчаса", – говорится в сообщении.

Воздушная гавань отметила, что благодаря подобному маршруту пассажиры могут не выходить на улицу, а сразу попасть в аэропорт. Тем, кто все же решил добраться на личном транспорте, рекомендуется оставить машину на многоуровневом паркинге Р2.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц техники ликвидируют последствия непогоды в столице. На МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в некоторых районах области дожди приведут к образованию льда толщиной от 2 до 10 миллиметров. Гололедицу уже зафиксировали в Коломне, Домодедове, Кашире, Павловском Посаде, Наро-Фоминске и Можайске.

Москвичам рассказали, когда закончится непогода в городе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!