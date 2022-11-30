Синоптик опроверг прогноз о 20-градусных морозах в столице к концу недели

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москвичам не стоит опасаться прогнозов о похолодании до -20 градусов к концу недели, они могут оказаться актуальными только для востока Московской области, заявил руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов. Об этом сообщает News.ru.

"Такие морозы могут наблюдаться только на востоке Московской области и то с очень небольшой вероятностью. В столице же в ближайшие дни ожидается очень солнечная погода с тенденцией к потеплению. Подмораживать будет только в утренние часы", – сказал он.

По словам Шувалова, столбики термометров будут показывать от 9 до 14 градусов ниже нуля.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в свою очередь, рассказал, что на этой неделе в Москве прогнозируется очень высокий уровень атмосферного давления. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Всю неделю в Москве будет очень высокое атмосферное давление, оно почти на 20 единиц выше нормы. На данный момент оно превысило отметку 767 миллиметров ртутного столба", – заявил он.

Леус отметил, что до конца недели барометры будут показывать до 766–769 миллиметров ртутного столба. В связи с этим эксперт порекомендовал метеозависимым гражданам внимательнее следить за своим самочувствием.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в конце недели в Москву придут морозы до -20 градусов. По его словам, температура будет опережать климатическое развитие почти на два месяца.



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