Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала нынешней осени. Об этом со ссылкой на столичное метеобюро сообщает "Интерфакс".

По данным синоптиков, к 06:00 среды, 30 ноября, температура воздуха на метеостанции ВДНХ опустилась до -11,9 градуса. Предыдущий минимум температуры был зафиксирован 19 ноября – -9,1 градуса.

Рекорд холода для 30 ноября в Москве был установлен в 1998 году – -21,1 градуса, отметили в метеобюро.

В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что к 07:00 среды столбики термометров в Москве опустились до -12 градусов.

"На востоке столичного региона, на границе с Владимирской областью, метеостанция Черусти зафиксировала значение -17,5 градуса", – приводит ее слова РИА Новости.

По данным Гидрометцентра РФ, в последний день осени в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха в Москве составит 5–7 градусов мороза, в области – 4–9 градусов мороза.

Скорость порывов ветра не превысит 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба. До полудня в городе будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.



"Атмосфера": облачная погода ожидается в столице 30 ноября

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