Москвичам пообещали облачную с прояснениями погоду

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В среду, 30 ноября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Температура воздуха в Москве составит 7–5 градусов мороза, по области – от минус 9 до минус 4 градусов", – говорится в сообщении.

Скорость порывов ветра не превысит 8 метров в секунду. Атмосферное давление в городе зафиксируется на отметке 768 миллиметров ртутного столба.

До 12:00 среды, 30 ноября, в Москве будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. В городе по-прежнему останется высокой вероятность образования наледи на дорогах.

К концу недели, в ночь на 2 декабря, в столицу могут прийти морозы до -20 градусов. Температура воздуха окажется ниже климатической нормы. Погода будет облачной с прояснениями.



"Атмосфера": облачная погода ожидается в столице 30 ноября





Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!