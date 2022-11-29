Москвичей предупредили о повышении атмосферного давления к субботе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Атмосферное давление в столице будет повышаться. К субботе, 3 декабря, ожидается 771 миллиметр ртутного столба. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

"Сейчас оно 768 миллиметров ртутного столба, к ночи ждем, что будет 769 миллиметров ртутного столба, и дальше рост продолжится, но менее интенсивный, чем то, что мы наблюдали сегодня", – поделилась синоптик.

Позднякова добавила, что во вторник, 29 ноября, давление быстро возросло, что стало причиной уменьшения числа облаков и появления ясного неба. Показатели пока что не бьют рекорды, однако даже это не исключено, считает эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился, что в конце недели в столицу придет мороз, температура опустится до -20 градусов. По словам специалиста, погода будет характерна для последних дней января.

Синоптики заявили, что температура воздуха в столице может достигнуть -14 градусов ночью

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