Предупреждение о гололедице продлили в Москве и области до 1 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности вновь продлили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать до 11:00 1 декабря. Ранее его продлевали до 30 ноября.

В среду, 30 ноября, в столичном регионе ожидается до -5...-7 градусов, будет облачно с прояснениями и без осадков. Ночью похолодает до -11...-13 градусов.

В четверг, 1 декабря, температура днем будет ниже предыдущих значений. Столбики термометров окажут до -6...-8 градусов, ночью до – до 12...14 градусов мороза.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала нынешней осени. По данным синоптиков, к 06:00 среды, 30 ноября, температура воздуха на метеостанции ВДНХ опустилась до -11,9 градуса. Предыдущий минимум температуры был зафиксирован 19 ноября – -9,1 градуса.

Рекорд холода для 30 ноября в Москве был установлен в 1998 году – -21,1 градуса, отметили в Метеобюро.



"Атмосфера": облачная погода ожидается в столице 30 ноября

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