"Московский патруль": в аэропорту Москвы задержали мужчину с купюрами в 100 долларов

В аэропорту Домодедово задержали мужчину, который пытался тайно провести через границу несколько десятков тысяч долларов под видом мясных продуктов. Плотные пачки денег были упакованы в фольгу и заботливо припрятаны в контейнерах вперемешку с гастрономией.



Нарушителем оказался 29-летний россиянин, остановленный таможенниками на "зеленом" коридоре. В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере. Теперь ему грозит ограничение свободы до 4 лет или крупный штраф. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

