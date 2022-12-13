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Новости

13 декабря, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в аэропорту Москвы задержали мужчину с купюрами в 100 долларов

"Московский патруль": в аэропорту Москвы задержали мужчину с купюрами в 100 долларов

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В аэропорту Домодедово задержали мужчину, который пытался тайно провести через границу несколько десятков тысяч долларов под видом мясных продуктов. Плотные пачки денег были упакованы в фольгу и заботливо припрятаны в контейнерах вперемешку с гастрономией.

Нарушителем оказался 29-летний россиянин, остановленный таможенниками на "зеленом" коридоре. В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере. Теперь ему грозит ограничение свободы до 4 лет или крупный штраф. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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