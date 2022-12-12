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Новости

12 декабря, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": сотрудников ГИБДД представили к награде за задержание лихача

"Московский патруль": сотрудников ГИБДД представили к награде за задержание лихача

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Сотрудников ГИБДД северо-западного административного округа представили к награде за задержание лихача на автомобиле каршеринга. Им пришлось устроить погоню и применить табельное оружие.

Сотрудник ГИБДД Владимир Косинов рассказал, что полицейские несли ночную службу в микрорайоне Строгино. При выезде из тоннеля внимание Косинова привлекла машина, которая выехала на большой скорости и постоянно маневрировала. На требования остановиться он не реагировал, водитель лишь увеличил скорость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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