"Московский патруль": сотрудников ГИБДД представили к награде за задержание лихача

Сотрудников ГИБДД северо-западного административного округа представили к награде за задержание лихача на автомобиле каршеринга. Им пришлось устроить погоню и применить табельное оружие.

Сотрудник ГИБДД Владимир Косинов рассказал, что полицейские несли ночную службу в микрорайоне Строгино. При выезде из тоннеля внимание Косинова привлекла машина, которая выехала на большой скорости и постоянно маневрировала. На требования остановиться он не реагировал, водитель лишь увеличил скорость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

