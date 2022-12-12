"Московский патруль": полицейские нашли у водителя каршеринга наркотики

Полицейские нашли у водителя автомобиля каршеринга, которого задержали за пьяное вождение, наркотики. Его доставили в местный отдел полиции, когда тот отказался проходить медосвидетельствование.



В ходе досмотра в рюкзаке водителя нашли пакетик с порошком. Полицейские заглянули в мобильный телефон задержанного и нашли фотографии еще нескольких тайников. Они проверили адреса и обнаружили еще три свертка. Общий вес изъятого порошка составил около 0,5 килограмма. Согласно заключению эксперта, в рюкзаке был N-метилэфедрон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

