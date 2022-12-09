09 декабря, 21:45Происшествия
"Московский патруль": в Москве задержали подозреваемых в кражах и грабежах
Столичные полицейские задержали двоих приезжих, которые промышляли в Москве кражами и грабежами.
Злоумышленники подошли к мужчине возле ночного бара на Тверской улице. После недолгой перепалки они похитили у него деньги. Вытащили наличные прямо из кармана джинсов. Потерпевший потребовал вернуть похищенное, но сообщники быстро удалились.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль