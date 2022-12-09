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Новости

09 декабря, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": суд арестовал мужчину, который поджег квартиру с женой и ребенком

"Московский патруль": суд арестовал мужчину, который поджег квартиру с женой и ребенком

"Московский патруль": в Коломне полицейские задержали подозреваемых в сбыте наркотиков

"Московский патруль": СК выясняет причины пожара на территории ТЦ "Мега Химки"

"Московский патруль": начальника ФТС РФ Мурышова арестовали в Москве по делу о взятке

Торговый центр "Мега Химки" может оставаться закрытым до конца выходных

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Две квартиры пострадали после взрыва газа в двухэтажном доме в Рязани

Два человека пострадали после обрушения части дома в Рязани

Следователи начали опрашивать сотрудников ТЦ "Мега Химки" и мастеров, проводивших ремонт

Хорошевский районный суд столицы арестовал пиромана, который накануне поджег квартиру в Москве. В результате пожара пострадали женщина и ребенок.

Злоумышленник, якобы, хотел отомстить за неоплаченную вовремя партию наркотиков. И теперь он фигурант уголовного дела о покушении на убийство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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