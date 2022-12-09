"Московский патруль": суд арестовал мужчину, который поджег квартиру с женой и ребенком

Хорошевский районный суд столицы арестовал пиромана, который накануне поджег квартиру в Москве. В результате пожара пострадали женщина и ребенок.

Злоумышленник, якобы, хотел отомстить за неоплаченную вовремя партию наркотиков. И теперь он фигурант уголовного дела о покушении на убийство.

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