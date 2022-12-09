09 декабря, 21:45Происшествия
"Московский патруль": суд арестовал мужчину, который поджег квартиру с женой и ребенком
Хорошевский районный суд столицы арестовал пиромана, который накануне поджег квартиру в Москве. В результате пожара пострадали женщина и ребенок.
Злоумышленник, якобы, хотел отомстить за неоплаченную вовремя партию наркотиков. И теперь он фигурант уголовного дела о покушении на убийство.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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Программа: Московский патруль