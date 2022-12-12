"Московский патруль":в Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении на Быстрицкую

В Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении на художницу Галину Быстрицкую. Злоумышленник пробрался в загородный дом женщины, связал ее и похитил крупную сумму денег.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что мужчина угрожал Быстрицкой ножом, связал ей руки и ноги скотчем. После он похитил деньги в различной валюте на общую сумму более полутора миллионов рублей. Затем он забрал ключи от автомобиля заявительницы и скрылся на нем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

