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Новости

12 декабря, 21:35

Происшествия

"Московский патруль":в Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении на Быстрицкую

"Московский патруль":в Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении на Быстрицкую

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В Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении на художницу Галину Быстрицкую. Злоумышленник пробрался в загородный дом женщины, связал ее и похитил крупную сумму денег.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что мужчина угрожал Быстрицкой ножом, связал ей руки и ноги скотчем. После он похитил деньги в различной валюте на общую сумму более полутора миллионов рублей. Затем он забрал ключи от автомобиля заявительницы и скрылся на нем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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