"Московский патруль": страховщики оценили ущерб от пожара в Балашихе в 10 млрд

Страховщики оценили ущерб от пожара в подмосковной Балашихе в 10 миллиардов рублей. Дознаватели и сотрудники прокуратуры устанавливают причины происшествия.

Возгорание началось на складе досок и лакокрасочных материалов в строительном магазине, а через несколько минут огонь распространился на территорию в 10 тысяч квадратных метров. Пожару тогда присвоили четвертый ранг сложности. Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего и даст оценку исполнения требованиям федерального, в том числе пожарного законодательства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

