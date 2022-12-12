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Новости

12 декабря, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": страховщики оценили ущерб от пожара в Балашихе в 10 млрд

"Московский патруль": страховщики оценили ущерб от пожара в Балашихе в 10 млрд

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Страховщики оценили ущерб от пожара в подмосковной Балашихе в 10 миллиардов рублей. Дознаватели и сотрудники прокуратуры устанавливают причины происшествия.

Возгорание началось на складе досок и лакокрасочных материалов в строительном магазине, а через несколько минут огонь распространился на территорию в 10 тысяч квадратных метров. Пожару тогда присвоили четвертый ранг сложности. Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего и даст оценку исполнения требованиям федерального, в том числе пожарного законодательства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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