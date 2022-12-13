В Роспотребнадзоре предупредили о риске заразиться оспой обезьян за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Риск заразиться оспой обезьян во время путешествий за границей все еще существует, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Поэтому главное правило – не навреди себе самому, когда отдыхаешь", – поделилась она в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Попова также сообщила о циркулирующей холере в некоторых государствах. От такого недуга в России не делают прививки, заявила глава ведомства. Она рекомендовала строго соблюдать правила личной гигиены, а также употреблять в пищу только термически обработанные овощи и фрукты.

В начале ноября в Роспотребнадзоре рассказали, что на территории РФ нет надобности в лишних мерах защиты из-за оспы обезьян. Гражданам напомнили, что в государстве было зафиксировано всего два завозных случая заболевания.

Первый препарат от оспы обезьян зарегистрировали в РФ

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