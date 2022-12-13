Десять человек пострадали в результате ДТП с автобусом во Владимирской области

Фото: телеграм-канал ''МВД МЕДИА''

ДТП с участием автобуса с пассажирами произошло во Владимирской области. В результате аварии десять человек были направлены в больницу. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале "МВД МЕДИА".

"По предварительной информации, водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира, не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение", – отмечается в публикации.

Всего в транспортном средстве на момент аварии было 30 человек. Десять пострадавших направлены в медучреждение.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на 139-м километре трассы А107 в Московской области погиб один человек.

Уточнялось, что водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовой машиной.

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