"Московский патруль": мужчина попытался украсть деньги из банкомата с помощью молотка

В Москве задержали разнорабочего, который решил применить свои навыки в краже денег из банкомата на Жулебинском бульваре. Мужчина с хозяйственной сумкой через плечо пришел рано утром. Он быстро справился с внешней крышкой, но добраться до денег у него не получилось даже с помощью молотка. Он нанес несколько ударов, но пришлось ретироваться, когда сработала сигнализация.

Подозреваемым оказался ранее судимый 37-летний житель Подмосковья. По его словам, сделал он это из хулиганских побуждений. Он также рассказал, что не знает, откуда у него зародилась такая идея. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

