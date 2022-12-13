В "Автодоре" назвали стоимость проезда по новым участкам трассы М-12

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Проезд по открывшимся во вторник, 13 декабря, участкам автотрассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург будет стоить 229 рублей, рассказал председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко. Об этом сообщает ТАСС.

"Эта трасса оборудована системой free float, свободный поток, этот участок будет стоить 229 рублей", – заявил он.

13 декабря Владимир Путин дистанционно открыл новые участки трассы М-12 во Владимирской и Свердловской областях. Участие в церемонии запуска транспортного движения по трем участкам трассы также приняли вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

Сообщалось, что стоимость проезда по всей трассе М-12 Москва – Казань составит около 3 тысяч рублей. Указанная стоимость может быть снижена за счет скидки в 15%. Цена за километр будет определяться в зависимости от участка.

"Автодор" заявил, что стоимость проезда по платным трассам РФ увеличат на новых участках

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