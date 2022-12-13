Хуснуллин назвал сроки завершения строительства трассы М-12 до Тюмени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину, что строительство трассы М-12 до Тюмени будет завершено в 2024 году. Об этом он сообщил на церемонии открытия новых участков 13 декабря.

"До Казани мы планировали завершить работу до 31 декабря 2023 года, а от Казани до Екатеринбурга – до конца 2024 года. <...> (До Тюмени – Прим. ред.) хотим так же запустить полностью до конца 2024 года", – рассказал вице-премьер.

Хуснуллин объяснил, что на данном участке есть некоторые трудности, поскольку необходимо обустраивать объезд трех населенных пунктов. Однако, по его словам, уже готовится соответствующая документация для реализации проекта новой дороги.

Он добавил, что участок до Тюмени назовут "Восток". Зампред правительства отметил, что по поручению главы государства было проведено онлайн-голосование, в рамках которого и был выбран этот вариант.

Хуснуллин обратил внимание на то, что дорога идет на восток, поэтому такое название подходит для этого участка трассы. Он уточнил, что теперь остается, чтобы президент одобрил и утвердил это решение.

"Как люди сказали, так и сделаем", – резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда по всей трассе М-12 Москва – Казань составит около 3 тысяч рублей. Указанная стоимость может быть снижена за счет скидки в 15%. Цена за километр будет определяться в зависимости от участка.

До этого на форуме "Транспорт России" Хуснуллин рассказал, что М-12 сможет связать Москву, Казань и Екатеринбург. По его словам, движение на этой трассе специалисты планируют запустить уже под конец следующего года.



Стоимость проезда по трассе М-12 Москва – Казань составит около 3 тыс рублей

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