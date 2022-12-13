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13 декабря, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": жители Селятина пожаловались на многочисленные фуры с алкоголем

"Московский патруль": жители Селятина пожаловались на многочисленные фуры с алкоголем

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Подмосковный поселок Селятино оккупировали многочисленные фуры с импортным алкоголем, которые в течение долгого времени не могут попасть на склад. В ожидании своей очереди дальнобойщики оставляют машины где попало, включая дворы.

В региональном управлении МВД рассказали, что ежедневно для обеспечения безопасности дорожного движения выделяется наряд. С ноября 2022 года в отношении водителей грузовиков составили 60 административных материалов за нарушение правил остановки или стоянки в поселке. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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