"Московский патруль": жители Селятина пожаловались на многочисленные фуры с алкоголем

Подмосковный поселок Селятино оккупировали многочисленные фуры с импортным алкоголем, которые в течение долгого времени не могут попасть на склад. В ожидании своей очереди дальнобойщики оставляют машины где попало, включая дворы.

В региональном управлении МВД рассказали, что ежедневно для обеспечения безопасности дорожного движения выделяется наряд. С ноября 2022 года в отношении водителей грузовиков составили 60 административных материалов за нарушение правил остановки или стоянки в поселке. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.