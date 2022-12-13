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Новости

13 декабря, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": СК задержал подозреваемых в пожаре в OBI в Химках

"Московский патруль": СК задержал подозреваемых в пожаре в OBI в Химках

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В Подмосковье задержали предполагаемых виновников пожара в крупном торговом центре в Химках. Ими оказались прораб и сварщик строительной фирмы. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пожар в гипермаркете OBI произошел 9 декабря. Возгорание началось в результате сварочных работ. В результате погиб один человек. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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