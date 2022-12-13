Москвичей предупредили о сильном снегопаде, снежных заносах и гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МЧС предупредило жителей столицы о сильном снеге, снежных заносах и гололедице в период с 21:00 13 декабря до 09:00 14 декабря.

"Сохранится гололедица, на дорогах снежные заносы. Количество осадков ожидается 10–12 миллиметров, прирост снежного покрова – 13–15 сантиметров", – говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Москве в телеграм-канале.

Столичным водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также в МЧС посоветовали не совершать внезапные маневры, а автомобили парковать вдали от деревьев.

Пешеходам посоветовали быть осторожнее, обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Из-за ожидаемого сильного снегопада коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме. В телеграм-канале комплекса городского хозяйства уточняется, что в городе может выпасть до 17 сантиметров осадков, из-за чего ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети, противогололедная обработка и очистка дорог, тротуаров, дворовых территорий, общественных пространств.

"На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, подготовлены генераторы", – добавляется в сообщении.

В Московском регионе из-за сильного снегопада объявлен желтый уровень опасности.

Также объявлено предупреждение о гололедице. В Москве оно продлится до 14:00 14 декабря, в Подмосковье – до 21:00 13 декабря.



Синоптики предупредили о сильной гололедице на улицах Москвы 13 декабря

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