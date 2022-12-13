Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме в непогоду, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время все системы жизнеобеспечения города функционируют штатно, сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено", – сказал заммэра.

Он подчеркнул, что под особым контролем находится соблюдение параметров работы тепловых сетей и систем энергоснабжения, аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов дежурят круглосуточно.

По словам Бирюкова, также в усиленном режиме работают коммунальные службы. Специалисты непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, проводят противогололедную обработку дорог и тротуаров, а в местах возможных скоплений воды дежурит водооткачивающая техника.

Заммэра подчеркнул, что в уборке улиц задействовано необходимое количество различной техники, средства малой механизации и бригады дворников.

В понедельник, 12 декабря, Москва побила суточный рекорд 1960 года по осадкам. За 12 часов в столице выпало 12–19 миллиметров осадков в виде дождя, на ВДНХ этот показатель составил 17 миллиметров.

По данным столичного Метеобюро, за последние два дня высота снежного покрова в Москве сократилась с 20 до 5 сантиметров. Причиной этого стало потепление и обильные дожди.

Между тем уже 13 декабря в Москву вернутся морозы. С 21:00 вторника до 09:00 среды в городе будет действовать желтый уровень опасности из-за прогнозируемого снегопада. Также ожидается гололедица.



Москвичам показали кадры с последствиями непогоды

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