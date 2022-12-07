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Климатические активисты облили краской фасад театра "Ла Скала" в Милане
Фото: AP Photo/Antonio Calanni
Климатические активисты облили краской здание театра "Ла Скала" в Милане. Своими действиями они хотели показать, что выступают против использования газа и угля. Об этом пишет Agi.
Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали пятерых экоактивистов. В настоящее время фасад здания пытаются очистить от краски.
В итальянском театре 7 декабря открывается новый сезон, что является крупным культурным событием. В среду зрители придут смотреть оперу "Борис Годунов" композитора Модеста Мусоргского. Театр ожидает гостей высокого уровня:
- президента Италии Серджо Маттарелла;
- премьера страны Джорджа Мелони;
- председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
14 октября октябре молодые активистки движения Just stop oil (в переводе "Просто покончите с нефтью". – Прим. ред.) вылили томатный суп на картину нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона.
Через десять дней они повторили акцию, бросив шоколадный торт в восковую фигуру монарха Карла III в музее мадам Тюссо.
Уже в конце октября участники движения перешли к другим методам, распылив краску оранжевого цвета на стены зданий МВД Великобритании, службы контрразведки МИ-5, Банка Англии и медиахолдинга News Corporation в центре Лондона.
Экоактивисты облили краской картину Климта в Вене
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