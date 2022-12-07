Климатические активисты облили краской фасад театра "Ла Скала" в Милане

Фото: AP Photo/Antonio Calanni

Климатические активисты облили краской здание театра "Ла Скала" в Милане. Своими действиями они хотели показать, что выступают против использования газа и угля. Об этом пишет Agi.

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали пятерых экоактивистов. В настоящее время фасад здания пытаются очистить от краски.

В итальянском театре 7 декабря открывается новый сезон, что является крупным культурным событием. В среду зрители придут смотреть оперу "Борис Годунов" композитора Модеста Мусоргского. Театр ожидает гостей высокого уровня:

президента Италии Серджо Маттарелла;

премьера страны Джорджа Мелони;

председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

14 октября октябре молодые активистки движения Just stop oil (в переводе "Просто покончите с нефтью". – Прим. ред.) вылили томатный суп на картину нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона.

Через десять дней они повторили акцию, бросив шоколадный торт в восковую фигуру монарха Карла III в музее мадам Тюссо.

Уже в конце октября участники движения перешли к другим методам, распылив краску оранжевого цвета на стены зданий МВД Великобритании, службы контрразведки МИ-5, Банка Англии и медиахолдинга News Corporation в центре Лондона.

Экоактивисты облили краской картину Климта в Вене

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!