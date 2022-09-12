В Китае отметили важность заявления Путина о гегемонии США

Фото: depositphotos/jackmalipan
На Восточном экономическом форуме Владимир Путин произнес знаковую речь, суть которой заключалась в том, что доминирование США в мировой политике идет на убыль, заявил профессор Чунъянского института финансовых исследований Китайского университета "Жэньминь" Ван Вэн.
"<...> ни одна страна не может изолировать Россию. Речь Путина вызвала аплодисменты аудитории. Возможно, все пытались донести, что остальной мир будет существовать без США. Прошли те времена, когда Вашингтон диктовал миру делать то, что он хотел", – написал он в своей статье для издания Global Times.
Вэн считает, что Запад утратит прежнее экономическое и политическое значение для всего остального мира. По прогнозам эксперта, Москва ускорит процесс сближения с государствами Азии, а введенные против РФ санкции создадут новую Россию, интегрированную с Востоком.
Профессор подчеркнул, что в настоящее время на Дальнем Востоке формируется крупнейший промышленно-производственный пояс, а также выстроена модель трансграничного разделения труда между КНР, Японией, Южной Кореей и АСЕАН. Кроме того, общий объем экспорта региона, отметил он, уже превысил экспорт Евросоюза и Северной Америки вместе взятых.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в скором времени экономические связи РФ и Китая будут развиваться еще быстрее. В том числе в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. По словам дипломата, большинство проектов с КНР осуществляется именно в этих регионах.
Россия ведет переговоры с Китаем по применению карт "Мир"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: