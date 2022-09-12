В Китае отметили важность заявления Путина о гегемонии США

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На Восточном экономическом форуме Владимир Путин произнес знаковую речь, суть которой заключалась в том, что доминирование США в мировой политике идет на убыль, заявил профессор Чунъянского института финансовых исследований Китайского университета "Жэньминь" Ван Вэн.

"<...> ни одна страна не может изолировать Россию. Речь Путина вызвала аплодисменты аудитории. Возможно, все пытались донести, что остальной мир будет существовать без США. Прошли те времена, когда Вашингтон диктовал миру делать то, что он хотел", – написал он в своей статье для издания Global Times.

Вэн считает, что Запад утратит прежнее экономическое и политическое значение для всего остального мира. По прогнозам эксперта, Москва ускорит процесс сближения с государствами Азии, а введенные против РФ санкции создадут новую Россию, интегрированную с Востоком.

Профессор подчеркнул, что в настоящее время на Дальнем Востоке формируется крупнейший промышленно-производственный пояс, а также выстроена модель трансграничного разделения труда между КНР, Японией, Южной Кореей и АСЕАН. Кроме того, общий объем экспорта региона, отметил он, уже превысил экспорт Евросоюза и Северной Америки вместе взятых.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в скором времени экономические связи РФ и Китая будут развиваться еще быстрее. В том числе в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. По словам дипломата, большинство проектов с КНР осуществляется именно в этих регионах.

