Экстренные службы начали проверку в ТЦ "Форт" в Москве

Экстренные службы начали проверять торговый центр "Форт" в столичном районе Отрадное. Об этом Москве 24 рассказали очевидцы.

При этом задымления в здании не видно.

Ранее сообщалось об эвакуации посетителей из торгового центра "Мега Теплый Стан". В здании работало соответствующее оповещение.

До этого из здания Российского химико-технологического университета имени Менделеева эвакуировали преподавателей и студентов. Их вывели с территории вуза из-за угрозы взрыва. Соответствующее сообщение появилось в соцсетях университета.



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