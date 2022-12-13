13 декабря, 21:42Происшествия
Экстренные службы начали проверку в ТЦ "Форт" в Москве
При этом задымления в здании не видно.
Ранее сообщалось об эвакуации посетителей из торгового центра "Мега Теплый Стан". В здании работало соответствующее оповещение.
До этого из здания Российского химико-технологического университета имени Менделеева эвакуировали преподавателей и студентов. Их вывели с территории вуза из-за угрозы взрыва. Соответствующее сообщение появилось в соцсетях университета.
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