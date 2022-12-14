СК задержал третьего подозреваемого по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Следственный комитет задержал третьего подозреваемого по уголовному делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках, в результате которого погиб человек. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка СК.

"Задержан третий подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших возгорание в торговом центре города Химки, а также гибель человека", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи продолжают работу по выяснению обстоятельств происшествия и установлению виновных в нем лиц.

Ранее следователи задержали двоих подозреваемых по делу о пожаре в гипермаркете. Ими стали прораб и сварщик строительно-технической фирмы.

Пожар в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки" произошел утром 9 декабря. По данным следствия, в помещении ТЦ проводили сварочные работы, в результате которых около загорелись палеты с товаром. После этого огонь распространился на большую площадь.

В результате пожара погиб один человек. Когда началось возгорание, трое охранников эвакуировались. В экстренных службах рассказали, что один из них остался понаблюдать за пожаром, однако в результате взрыва на голову мужчине упала конструкция.

СК РФ подтвердил задержание сварщика и прораба по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки"

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