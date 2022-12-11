"Рейд 112": ДТП произошло на МКАД

На Московской кольцевой автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие. В полночь столкнулись три автомобиля. ВАЗ 2107 двигался по внешней стороне МКАД со стороны Носовихинского шоссе в правом ряду. В районе 1-го километра перед съездом на шоссе Энтузиастов у водителя неожиданно закончился бензин. Пока он ходил на АЗС, в машину врезался автомобиль.

На Джанкойской улице произошел пожар. Днем в начале третьего в службу 112 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном доме по адресу: улица Джанкойская, дом 5. По указанному адресу были направлены четыре расчета пожарной техники сил пожарно-спасательного гарнизона города Москвы. На момент прибытия первого подразделения происходило горение на площади 30 квадратных метров. 15 минут понадобилось пожарным расчетам, чтобы справиться с возгоранием. На место происшествия приехал хозяин дома и рассказал, что это строение перешло ему по наследству от его деда.

Подробнее об этих и других происшествиях – в эфире телеканала Москва 24.